查爾斯與妻子卡蜜拉。（美聯社）

Queen reveals 'sincere wish' that Camilla becomes 'Queen Consort' when Charles is King

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世，享耆壽96歲。現年73歲的女王長子、王儲查爾斯（Charles）自動成為英國國王，繼任為查理三世。在女王辭世前的7個月前，今年2月時，首度公開宣布，當王儲查爾斯登基，成為英王時，她希望74歲的卡蜜拉能成為王后，結束了長期以來的種種猜測。

女王於今年2月間，在紀念即位70周年的白金禧紀念（Platinum Jubilee）聲明中寫道：「在適當的時機，當我兒子查爾斯成為國王時，我知道你們會給他和他的妻子卡蜜拉如同給我一樣的支持。我真誠地希望，屆時卡蜜拉將被稱為王后，繼續她忠誠的服務。」

事實上，英國王室的風波屢屢成為世人焦點，查爾斯在迎娶黛安娜王妃後，便長期與卡蜜拉三人行。

黛妃因車禍去世後，查爾斯在2005年與卡蜜拉，由於黛安娜王妃深受民眾愛戴，卡蜜拉一直被視為「小三」，聲望低落。

而卡蜜拉與查爾斯結婚後，始用「王妃」（Princess Consort）銜頭至今，外界也不斷猜測將來查爾斯登基後，卡蜜拉是否會沿用目前的身份。

女王的在70週年的一席聲明，「希望74歲的卡蜜拉能成為王后，外界也解讀為是正式替兒媳婦正名，查爾斯也發表聲明感謝女王，並表示：「愛妻一直是我堅強的後盾。」