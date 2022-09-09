歐洲中央銀行（ECB）宣布史上最大規模的一次升息，且美國聯邦準備理事會（Fed）發表更多鷹派言論後，美國股市主要指數今天多半仍微幅收高，收復稍早的失土。

道瓊工業指數上漲193.24點或0.61%，以31774.52點作收。

標準普爾500指數上揚26.31點或0.66%，收4006.18點。

科技股那斯達克指數上漲70.23點或0.60%，收11862.13點。

費城半導體指數上揚46.68點或1.79%，收2658.18點。（譯者：楊昭彥）1110909