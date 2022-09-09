蕭秉治12月10日即將在台北流行音樂中心舉辦「Project X」巡迴演唱會，演唱會上團隊將打造X型延伸環繞舞台，蕭秉治保證將從舞台的四面八方，360度無死角近距離解放歌迷情緒。除了演唱會的驚喜外，他寫給歌迷的〈我不小心愛上了我的歌迷〉，也在8日單曲數位及MV上架，獻給歌迷的浪漫禮物。

他發行《狂人》專輯後，歌迷留言希望能有簽唱會，心心念念這件事的蕭秉治，也宣布將在9月17日在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦唯一一場限定簽票會滿足歌迷。全新單曲〈我不小心愛上了我的歌迷〉是首簡單的抒情小品，他表示這首歌創作靈感完全來自於一直以來支持他的歌迷。

他感性地說：「這首歌是遲來的禮物，也是永恆的牽絆，如果有一天我們都老了，希望你們偶爾還會想起這首歌，想起有一個叫做蕭秉治的人，曾經為了你們在舞台上奮不顧身。」

〈我不小心愛上了我的歌迷〉這首歌蕭秉治早在去10年前就寫好送給歌迷，直到2018年時在社群上清唱一小段，是歌迷最愛的彩蛋歌單，他也在三場「狂人」新專輯巡迴演唱會裡獨家親聲獻唱，不擅表達的他把對歌迷的愛意都寫進歌裡，訴說之所以能站在舞台上發光的我，是因為有你們台下每一雙專注的眼睛，如同歌詞：「我不小心愛上了我的歌迷／也不小心拉近了我們的距離／從你的偶像變成了你的迷弟」，全然展現與歌迷零距離的親密關係。