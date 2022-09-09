英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世，享耆壽96歲。女王出身帝王之家，繼承王室大量財產，且繼位後一直未就遺產納稅。據悉，女王財產本來有高達70億英鎊（約2485億台幣），然近年來受到王室揮霍拖與不景氣，2021年時女王資產淨值仍達3.65億英鎊（約129.5億台幣）。

據英國媒體報導，女王伊麗莎白二世承父親喬治六世2,000萬英鎊（約7.5億台幣）財產後，英國王室與政府達成秘密協議，繼位後一直未就遺產納稅，得以把錢用來投資。此外，女王的主要收入來源為納稅人繳納的「君主撥款」（Sovereign Grant），由英國政府支付。

另有英媒報導，女王1990年的身家達70億英鎊（約2485億台幣），由於其每年王室支出有增無減，如女王孫子哈利與孫媳梅根過去裝修房子、搭乘私人飛機，許多金錢支出都由王室甚至英國納稅人埋單。加上全球經濟不景氣，女王身家已大為縮水。

除驚人金錢外，英國王室亦擁有大量物業，包括女王名下最著名、建於1703年的白金漢宮（Buckingham Palace），還有位於倫敦西郊的王室寓所溫莎堡（Windsor Castle）。雖說英國王室擁有這些巨額資產，然具媒體統計，全球王室誰最有錢？英國女王還排不上前10名，第1名是泰國王室。