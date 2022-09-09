【愛傳媒朱宗慶專欄】有感於年輕時，得到諸多師長、前輩的支持，使我有機會自打擊樂領域出發，一路上接受各種挑戰，這麼多年來，也完成了不少事。而那些協助與鼓勵，也是我持續前進的動力之一，推動我想做事的心情。因為願意打拼、願意做，機會也隨之增加，形成了一種正向的循環。

逐漸成長以後，我也秉持同樣的心情，給年輕人舞台與機會、陪伴與支持年輕擊樂家，是打擊樂團成立以來的核心目標之一。樂團成立三十七年了！令我引以為傲的其中一件事，就是看到打擊樂界人才輩出！

很高興9月7日在記者會上一連與大家分享了四場擊樂獨奏會與音樂會。包含《Momento》2022戴含芝獨奏會，於近年來在樂團演出中屢屢擔綱吃重角色的含芝，自去年取得博士學位後，今年，將再度舉辦售票獨奏會，相信技巧、能力、學識、魅力，各項條件含芝皆已具備，一段更寬廣的旅程，將就此展開！

《Once 曾經 愛是唯一》2022高瀚諺獨奏會，則是瀚諺第三度舉辦售票獨奏會，這些年來，瀚諺除了展現優異的演奏能力外，也開始在創作上邁開步伐，可謂多才多藝、炙手可熱，作為一位獨奏家，我想，瀚諺已當之無愧！我也相信，瀚諺將以他的琴音，與大家分享這些年來，所累積的種種經驗、生命的轉折及故事！

此外，去年，打擊樂團策劃了《5, 4, 3, 2, 1》系列音樂會，將全新一批二團團員分為兩組，分別舉辦〈大二這一班〉和〈我們在一起〉兩檔音樂會；今年，這15位擊樂新秀再次分為兩組，在《玩樂》系列音樂會，將推出〈青春展擊〉和〈擊樂旅伴〉兩檔音樂會，藉此讓他們持續透過實戰經驗的累積來蓄積能量！

Work Hard, Play Hard！我想，擊樂新秀們擁有屬於他們的世代特質，但「玩真的」精神不變，期待他們在舞台上淋漓盡致地發揮展現──我們拭目以待！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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