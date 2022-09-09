田馥甄高雄演唱會因疫情緣故，從五月延期至九月，沒想到開唱前不到24小時，因感冒嚴重失聲，經團隊慎重評估後，決定忍痛延後4場演出，未料卻遭歌迷砲轟太過臨時，讓她凌晨4點多緊急發文道歉，強調：「造成大家各方面損失及麻煩，真的不知道該怎麼道歉」。

田馥甄凌晨4點多發文為臨時喊卡的演唱會致歉，她表示緊急宣佈延期，造成大家各方面損失及麻煩，不知道該怎麼道歉，尤其看完大家的留言，更是難過到掉眼淚，不僅能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒，她表示發現生病時，整個心都涼了，只能中西醫療法多管齊下，期盼能早日康復，病況確實也有好轉，只不過下午(8日)彩排時，發現失去大部分的聲音，便緊急使用類固醇急救，未料晚上總彩時，才發現手握麥克風的自己，完全掌握不了聲音。

田馥甄透露原本預計在後台準備好四支類固醇，若每天晚上開演前兩小時，發現狀況不對勁，就要往聲帶直接注射，但也不免擔心若每天用這種方式演出，會不會從此失去聲音，直到總彩結束後，團隊評估完狀況決定延期演出，讓她能夠好好充分休息。

對於臨時延期引發歌迷謾罵，田馥甄表示這是萬不得已的決定，不敢奢求大家體諒，因此希望所有人都能找到安頓情緒的方式，在突如其來的意外裡得到平衡，接著強調自己唯一能做的就是好好休養，希望下週能以健康的身體，讓所有到場的歌迷享受這得來不易的演出。