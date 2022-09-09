今起一連3天中秋節連續假期，北部以今天天氣最好，明天下半天雲量增厚、降雨機率增加；中南部僅山區於午後有短暫雨，連假涼爽舒適、日夜溫差大。最新預報顯示，「梅花」颱風持續增強，上看中颱強度，各國模式模擬超分歧，最極端的路徑，恐怕橫掃北台灣。

中秋節3天，越往南走天氣越好，北部主要從明天下午開始轉不穩定，局部地區有短暫雨。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今各地晴時多雲，早晚稍涼。

今各地氣溫：北部20至33度、中部23至34度、南部24至35度、東部17至33度。值得注意的是，「白露」過後天氣明顯轉涼，早晚低溫已降至20度左右，白天高溫逾30度，日夜溫差極大，東部甚至達16度。

梅花路徑分歧，最極端的將繞過台灣北部，進入台灣海峽。（翻攝typhoon2000）

「梅花」在中秋連假期間雖無直接影響，但隨著各國模式模擬陸續出爐，假期結束後就要注意颱風了。多數預報認為「梅花」會先走到琉球群島南方海域，滯留打轉後開始移動，屆時往哪走反而有變數。

最極端的路徑是加拿大，模擬出「梅花」將越過台灣北部海域後往西南走，甚至進入台灣海峽來到澎湖附近；日本模式也預測颱風會逼近東北部、北海岸一帶。

由於路徑分歧，氣象專家強調應持續觀察，隨著颱風接近，路徑將更明朗。吳德榮提醒，「梅花」有增強空間，有機會變中度颱風，無法完全排除對台威脅。