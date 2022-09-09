哈利趕赴蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）為女王奔喪

在英國王室宣布女王駕崩的消息將近1個半小時後，哈利終於隻身抵達蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。而白金漢宮8日晚6.30已宣布，英國在位最久的君主辭世，享壽96歲。

據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，飛航數據顯示，當白金漢宮宣布女王駕崩的消息時，哈利的專機還沒降落，直到晚上7點後，才見到他搭車離開。將近晚上8點時，他才總算抵達蘇格蘭莊園。

哈利沒有梅根相伴，單獨前往巴爾莫勒爾堡。原本他預定當晚要在倫敦出席「好孩子獎」（WellChild Awards）頒獎典禮，並向罹患重病，但展現勇敢行為的孩子發表演說。

據悉梅根還在倫敦，但不會參加頒獎典禮。消息人士透露，她可能晚些才會到蘇格蘭和哈利會面。原本哈利夫婦本周從加州返英時，並沒預計要見任何王室成員。

上次哈利夫婦見到女王，已是6月舉行「白金禧」(Platinum Jubilee）慶祝活動的事了。當時他們帶著以女王童年小名取名的女兒莉莉貝（Lilibet），首度和曾祖母見面。

女王晚年為孫子哈利和孫媳梅根選擇淡出王室，遠走美國，連連投震撼彈，大爆英國王室料，並與王室成員齟齬不斷而傷神不已。

哈利和梅根2021年3月接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，梅根說，她為兒子亞契因種族問題，而無法獲得王子頭銜感到痛心。

當她被問及，為何兒子獲得王子頭銜這麼重要時，她隨即撇清，自己並不在乎顯赫的頭銜，但卻在乎兒子得不到1周7天，1天24小時的保全。梅根並強調，她在意的是，身為英國王室第一個有色成員，無法像其他王室曾孫輩般，獲得王室頭銜。

而梅根夫婦在連串受訪爆王室料後，哈利還打算出書，再爆王室猛料。雖然哈利和梅根這個月要在歐洲進行一連串活動，但他們原本沒打算要晉見女王，不過隨著女王駕崩，想見也來不及了。