年底六都選舉成各界關注焦點。媒體人韋安認為，民進黨新北市選情將徹底崩盤、參選人林佳龍落選幾乎已成定局，甚至原本綠營在新北市的25席議員還可能再掉3、5席。此說法引熱議，有網友卻直言林若落選就「離閣揆愈來愈近」，一番言論獲得不少人按讚表示認同。

韋安昨日（8）在臉書發文表示，他8月31日就預言新北市的選情，「林佳龍落選幾乎已成定局」、「原本綠營在新北的25席議員，有可能掉個3、5席，造成徹底崩盤」。因為根據《美麗島電子報》，8月最新國政民調，在民進黨正式提名林出戰新北，一個多月的強攻猛打之後，現任市長侯友宜的「信任指數」，依然成長4點，從6月的64.1成長為68.1點，而新北市民眾更有77.9%信任侯。

韋安指出，《ETtoday新聞雲》昨日公布的最新民調顯示，侯友宜在「10大政治人物中看好度」，仍然位居第1。高達72.8%民眾，認為他最有潛力成為「後蔡英文時期」的政治領袖；而原本林佳龍在上次（5月）同一民調中，曾排行第9，這次竟然「沒了」，跌出10名以外。

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「林佳龍落選就離閣揆愈來愈近」、「恭喜離閣揆寶座更近了！」「林佳龍落選已成定局! 綠營新北選情真的會『崩盤』！」「林佳龍之所以會崩盤，除了被自身格局限制住，更重要的是『派系恩怨』」、「侯友宜真的很厲害，不管怎麼打都稱霸各大民調」。