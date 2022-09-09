奧客無極限，一名計程車司機分享，將一對情侶送達指定地點後，他下車檢查後座，卻發現後座的椅子上有不明液體，本以為是客人不慎翻倒飲料，結果用濕紙巾一擦才發現是月經，讓他當場崩潰直呼，女性的生理期來很正常，但若不慎漏出來，下車前至少要說一聲吧？如果他忘記檢查，下個客人就會直接坐在陌生人的經血上，而他肯定會收到客訴，這樣他還要怎麼營業？超扯狀況引發網友討論。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》上發文說，他是一位計程車司機，某天載到了一位情侶客人，將對方送到指定的地點以後，他下車到後座進行例行檢查，怎料，卻發現後座的椅子濕濕的，本以為是客人翻倒飲料，但用濕紙巾一抹才知道「是月經！」

情侶搭車以後，司機發現後座椅子濕濕的，拿出紙巾一擦驚呆。（圖／翻攝自爆料公社）

該網友崩潰地說，這對情侶下車就若無其事的跑了，完全沒有知會他一聲，讓他爆氣直呼「不知道這樣會影響到營業嗎？」如果他沒有習慣檢查後座，然後發現這灘經血的話，那下一個上車的乘客就會一屁股坐在經血上，然後投訴他。

該網友無奈地說，看到照片大家肯定會誤以為發生了什麼血案，但其實不是，這年頭什麼都不奇怪，奇怪的都被他遇到了。從畫面中可見，乘客意外漏出的經血量疑似很多，原PO抽了好幾張的濕紙巾都沒擦乾淨，且多張紙巾已被染紅，但是後座的椅子上仍可見紅色的痕跡。

貼文引起網友熱議，「這樣的量怎麼可能自己不知道？太扯」、「「這血量我以為你是載小產孕婦去醫院」、「那個味道很可怕呢，女生都懂」、「這個滲進去了吧！我一定連坐墊一起換掉」、「他應該知道，應該是很久沒換衛生棉整個大爆滿，滿噁心的沒水準，感覺衛生習慣差。」