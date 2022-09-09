台南2警慘遭逃獄犯殺害引發社會哀痛關注，也突顯出警察執勤時，必須與歹徒正面對決的高風險性。高雄街頭昨天又出現一起飛車驚險追逐場面。一輛小貨車因拒絕攔查逃逸，鳳山分局員警出動機車與警車沿路圍捕，但民眾當場直擊，一輛警車為了讓對方停下，從另一條街繞道高速超車繞道，直接「頭對頭」撞貨車，順利讓其餘警力逮捕犯嫌，驚險場面讓民眾驚呼連連。

高雄市警方昨（8）日下午獲報，在鳳山區牛寮路上有一輛小貨車拒絕攔查，駕駛加速狂飆，鳳山分局兩名員警騎機車一路緊咬小貨車，另一輛線上巡邏警車獲報，透過無線電回報，一路鳴笛加速趕往圍捕。

高雄警街頭飛車圍捕，雙方正好在路口相遇，警車竟「頭對頭撞停」拒檢貨車。(記者爆料網提供)

從民眾直擊畫面中可看出，警車高速行駛一路超車，在路口剛好雙方遇上，警車直接撞車後攔停小貨車，兩輛車在馬路上打轉，騎機車尾隨的員警立刻上前將駕駛拉下制伏，場面猶如電影場警，讓在場民眾捏一打冷汗，大呼「這警察實在有夠勇」。