美國眾議院議長裴洛西訪台後，兩岸關係緊張，馬祖居民的憂慮正在上升。由於連江縣馬祖列島只有1萬多人，資源匱乏，許多物資仰賴外部輸送，在水電氣方面都有隱憂，許多當地人支持兩岸通橋、水、電、氣的「新四通」，馬祖街頭更有高掛「我要新四通」的標語。對此，國民黨連江縣議會議長張永江直言，馬祖人很肯定廈門供水金門的成果，倡議新四通是馬祖人普遍心聲。

2019年1月2日，大陸提出「一國兩制台灣方案」，其中針對金門與馬祖特別提出「新四通」倡議，在通水部分，在金門已完工落實。針對馬祖人倡議兩岸「新四通」，據《中評社》報導，國民黨連江縣議會議長張永江坦言，馬祖受限於地形，無法大量蓄水，水源供應成大問題！張永江更表示，馬祖的經濟來源主要依靠觀光旅遊，水、電的充足就非常重要。

張永江直言，看著廈門供水金門的成果，替金門解決最基本的民生問題，「馬祖距離福州近，當然也可以效法」。張永江曾在2019年出席馬祖與福州合辦的榕馬會談中，公開倡議新四通先要「通橋」。他認為，馬祖、福州若能搭建橋樑，橋一通就什麼都通了，以現在的工程技術，水、電、氣都是小問題，可惜現在兩岸關係不佳，更難以跨出第一步。