北市萬華區昨（8）日晚間23時許發生一起救護車翻覆意外，一輛救護車因趕送血液行經中華路一段與愛國西路路口時遇上紅燈，救護車鳴笛通過，但橫向計程車未減速直行，救護車慘遭撞上後當場翻覆，因雙方駕駛均無酒駕，詳細車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。

北市萬華區中華路一段昨（8）日晚間23時發生一起車禍翻覆意外，一輛救護車鳴笛通過紅燈路口，不料遭直行的計程車撞上，救護車當場翻覆，所幸車內的駕駛及護理師皆無大礙。

據了解，救護車深夜11時許沿中華路一段由南往北行駛，準備運送血液前往台北醫學院、新店慈濟醫院及台北市立聯合醫院，直行到愛國西路口要切入外側慢車道時，遭慢車道直行的計程車撞上，救護車當場翻覆。

救護車駕駛手臂擦挫傷，意識清楚無大礙，車上護理人員未受傷。至於計程車的部分，駕駛也未受傷，車上年約70歲的乘客外觀無明顯傷勢、意識清楚，但因胸口疼痛，送往和平醫院救治。

計程車與救護車駕駛酒測值皆為零；初步研判是救護車鳴笛闖紅燈，而計程車涉嫌違反號誌，同時沒有禮讓救護車優先通行；相關肇事原因將由交大事故組分析研判。