年底六都選舉各界關注，其中台中市部分，由現任市長盧秀燕、民進黨候選人蔡其昌、無黨籍陳美妃進行決戰。屬第三勢力的台灣民眾黨台中市議員候選人張睿倉今(9日)向港媒分享其觀察，發現盧秀燕上任候，都是親自打電話給里長說生日快樂，且在新冠疫情大爆發之際，將里長納入疫苗優先施打族群內，可看出盧非常體恤地方，加上選情穩定，獲勝機率相對高。

談到對盧秀燕選情的觀察，張睿倉接受《中評社》訪問時分析，從各項民調看出盧是大幅領先，如果沒出什麼特別的狀況，要連任應該沒什麼問題，她擔任市長有其一套厲害之處，舉例來說，自己擔任里長時，從沒接過以前市長的電話，但盧是直接打電話，光這一點就覺得有差。

另外，張睿倉指出，像是里長在防疫工作上屬於第一線，常要送防疫物資等等，所以盧秀燕優先納入施打疫苗的範圍，這點真的會讓各里長感受到她有體恤地方。