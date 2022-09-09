好市多熟食部有許多熱門餐點，牛肉捲就是其中一樣，但一名女網友逛好市多買了牛肉捲品嘗，結果卻大失所望，因為她印象中的牛肉捲應該要很多汁，麵包裡面夾著滿滿的起司和肉，結果這次吃，裡面的配料卻少得可憐，畫面曝光引起網友討論，不少人深有同感，而內行網友則透露，不知道為什麼內湖店和汐止店的牛肉捲比較好吃，料也很多喔！

一名女網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，以前超愛吃好市多的牛肉捲，最近去逛好市多的時候，忍不住嘴饞買了牛肉捲，結果吃了以後卻超級失望，因為牛肉捲的價格比以前貴，但是裡面的內容物卻大大縮水了。

從畫面中可見，原PO咬了幾口牛肉捲以後，發現除了最外層的麵包體跟以前一樣，裡面的起司少得可憐，搭配幾粒蔥花，然後主角牛肉更是只剩下薄薄的一片，讓他忍不住哀嚎說，牛肉捲變成這樣正常嗎？還是他剛好很幸運拿到一條「瑕疵品」呢？

好市多牛肉捲內容物縮水引起網友討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起網友討論，不少人深有同感說，牛肉捲已經回不到過去了，「以前吃都會滴汁 現在都還要喝水」、「縮水超多，尤其是那內餡，之前的牛肉跟起司都是滿滿滿的。失望+1」、「牛肉也用的沒有之前好，好幾次吃到筋，超硬很難咬，以前的牛肉很嫩+多汁」、「幾乎沒有牛肉，我已經2年不買了，總覺都在吃麵包體！」

另有老饕分享，不知道為什麼好市多的牛肉捲，不同分店竟然有不同的滋味，台北的內湖店與汐止店販售的牛肉捲和過去一樣，麵包中間夾的配料多到很有誠意，也和過去一樣都會吃到滴汁，甚至還會把紙袋弄濕。「我在內湖店買的是滿滿牛肉的，肉汁還多到滲出來把紙袋泡爛，我還不爽紙袋爛掉，看來我要惜福一點」、「新莊和中和都不好吃，內湖汐止好吃一些」。