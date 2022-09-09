國民黨台北市議員鍾沛君（右）、前民進黨立委郭正亮（左）。（圖／取自鍾沛君臉書）

有「美女戰神」之稱的國民黨台北市議員鍾沛君，近期推出「大安人」、「文山人」環保提袋，昨日（8）發布宣傳照，特別請來擁有大批粉絲的前民進黨立委郭正亮代言，獲得近3000個讚。鍾打趣稱郭是「政壇月亮」，大批網友的焦點也在郭「亮到會反光」的頭頂上，掀起熱烈話題。

鍾沛君昨日在臉書刊出「大安人」、「文山人」環保提袋宣傳照，她特別邀請郭正亮與她一同拍攝中秋限定版寫真，兩人各自提著不同款袋子，配上印著中秋、月亮、月餅、玉兔的圖片視覺，相當應景。

不僅如此，除了兩人的合照，鍾沛君還特別請郭正亮提著「大安人」提袋拍獨照，圖片中郭捧起袋子，露出靦腆又溫柔的笑容，與平日在政論節目上針砭時事的專業、犀利形象大不同。鐘則打趣表示：「請出政壇月亮……啊不是！我是說人氣網紅亮哥來幫忙宣傳。」

此系列照片刊出短短幾小時，就獲得近3000個讚、超過110則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「那顆頭亮到會發光耶」、「真的是政壇月亮」、「哈哈！亮哥好可愛喔，笑容跟頭頂都是」、「亮哥是民進黨難得的正義魔人！」「很有水準的代言人」、「亮哥真的很猛，都不怕被開除黨籍的」。