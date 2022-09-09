前中國人民銀行行長、博鼇亞洲論壇副理事長周小川8日表示，數位人民幣應將重點放在零售環節，給各類人群提供更大的日常支付便利。

周小川在「2022年中國（北京）數字金融論壇」上表示，數位技術升級反覆運算並深度賦能實體經濟，推動數位經濟在世界範圍內蓬勃發展。當前，大陸數位經濟發展的速度和規模均居全球前列。數位經濟將更好地為構建大陸新發展格局、實現高品質發展和促進經濟全球化助力。

周小川表示，數位人民幣是現代公共金融基礎設施之一，也是對人行支付系統的一次大的升級，既包括技術上的升級，也包括組織架構和業務模式上的升級。通過這一升級，將實現全國支付市場的統籌、整合，打破支付上的壁壘，提升使用者的體驗，為數位金融的發展提供重要的底部支撐。

他說，全球眾多央行都已著手進行央行數位貨幣研發，中國一直走在前列。DC/EP數位人民幣專案試點已經取得了豐富的實踐，應用場景不斷擴容，前景廣闊。

周小川指出，美歐等發達國家把數位貨幣的重點放在跨境支付上。數位人民幣應將重點放在零售環節，可以給各類人群提供更大的日常支付便利。

同時，數位人民幣在研發之初就已確定了可控匿名的設計思路，對個人資料和隱私進行保護，同時又能滿足反洗錢、反恐怖融資等監管需求。很明顯，零售支付是做好跨境支付的重要基礎。

周小川表示，試想如果兩國各自沒有高效安全的數位貨幣零售支付安排，就很難實現跨境連通，當然，這還需要國與國之間在外匯管理政策與金融基礎設施方面的協調配合。