大陸數位人民幣發展正如火如荼進行。大陸首例數位人民幣穿透支付日前在雄安啟用，通過智慧合約技術保障農民工工資不被挪用。中國人民銀行數字貨幣研究所8日在2022第二屆中國（北京）數字金融論壇上正式發表數位人民幣智慧合約預付資金管理產品「元管家」，據稱可防範商戶捲走預付金。

在數字人民幣（試用版）App 7日更新的1.0.13版本中，「服務」頁面新增「元管家」功能。根據App介紹，「元管家」是基於數位人民幣智慧合約的一項預付消費資金管理服務。預付消費是指用戶在發卡商戶購買預付消費服務，預先將資金存放在運營機構，並專項用於在商戶使用的消費行為。預付消費資金將以數位人民幣的形式由運營機構管理，在實際完成消費後劃轉給商戶。

數研所表示，「元管家」是針對近年來頻發的預付資金類商戶卷款跑路、侵害消費者權益問題，在充分調研消費者、商戶、監管機構等各方需求和痛點後進行設計並發佈的。「元管家」在數位人民幣的錢包上部署智慧合約，在預付消費服務場景提供了防範商戶挪用資金、保障用戶權益的解決方案。

在試用階段，「元管家」僅向部分商戶開放，使用者在支援元管家服務的商戶購買預付消費服務後，即可在數位人民幣App中使用相關服務，並通過元管家卡片進行充值、消費、退卡等操作。