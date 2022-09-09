美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）發表聲明哀悼：「我代表國防部向女王陛下的家人以及英國和所有大英國協（Commonwealth）的人民表示哀悼。」並談到，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）是王室中第一位參軍的女性。

「從很小的時候起，女王伊麗莎白二世就對她的國家和下一代將繼承的世界表現出深刻的責任感。 她在一個被衝突和戰爭所震撼的世界裡長大，在作為年輕公主的廣播講話中，她提醒她這一代人，「當和平到來時，我們這些今天的孩子，將使明天的世界變得更美好、更快樂。」第二次世界大戰期間，她加入了英國陸軍的婦女分支，使她成為王室第一位成為英國武裝部隊現役成員的女性。

RIP #QueenElizabeth. She fought the world war 2 as well and faced many hardships before becoming the queen. She was known as an Iron Lady. Allah inkay khandan ko sabar ata farmye 🤲🏼 pic.twitter.com/UcXm6pam2Q — Saad Kaiser 🇵🇸 (@TheSaadKaiser) September 8, 2022

1952年，女王伊麗莎白二世登基。 她承諾在接下來的七十年裡，她將畢生致力於服務，而且她做到了這一點。作為英國的國家元首，她幾代人都是一個穩定而令人欣慰的存在。

Queen Elizabeth mucking in during World War 2.. RİP pic.twitter.com/kskxJ8QgWC — Sue Mitch (@suemitch2017) September 8, 2022

在全球舞臺上，伊麗莎白二世女王是國家和世界幾十年來的平靜和力量的源泉。她幫助加強了我們兩個偉大的民主國家之間的聯盟，在她的穩健的領導下，英國幫助建立並且維護了植根於合作和民主價值觀的基於規則的國際秩序。

A rainbow was spotted over Buckingham Palace as people mourn the loss of Queen Elizabeth who died this afternoon.

Video: Zuhal Demirci/Anadolu Agency via Getty Images pic.twitter.com/4LVT7tzkfP — Forbes (@Forbes) September 8, 2022

1991年，在女王在國會聯席會議上發言之前，美國前總統老布希（George H. W. Bush）說，「從我們有記憶起，她就是自由的朋友。」，在她漫長而充實的一生中的最後一天，來自世界各地的國家再次團結起來捍衛基於規則的國際秩序，這感覺很合適，她這幾十年來一直熱烈支援這種秩序。

在英國這個痛苦的時刻，我懷念伊麗莎白女王的家人查爾斯三世（King Charles III）國王，所有愛她的人，以及我們堅定的英國盟友。」