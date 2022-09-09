6日晚間9時許，台北市大同區發生一起行車糾紛開槍事件，張姓男子因不滿被按喇叭示警，便朝對方車輛開槍，造成對方副駕駛陳姓男子「鼠蹊部中彈」，便與開車的朋友連夜逃亡，警方昨(8日)荷槍實彈在淡水一處汽車旅館攻堅，當時張嫌槍枝已經上膛，幸好在警方壓制過程中，手槍掉在地上，詭異的是，張被逮後還坐在地上露出笑容，

據悉，從副駕駛座開槍的46歲張姓嫌犯是通緝犯(殺人未遂通緝犯)，已逃亡6年，警方調閱沿路監視器，發現張嫌投藏匿在淡水某汽車旅館，警方派出約50名警力圍捕，順利將張嫌逮捕歸案，並且取出1把槍、15發子彈，現金數萬元。

警方釐清案發原因發現，6日晚間一名30多歲陳姓男子與妻子在酒泉街用餐，由於陳男喝酒，將車子交給妻子駕駛，但因前方轎車緊連車頭，按喇叭示意要求移車，不料對方車上男子非但不理會，更在陳男駛離後追上前，還故意在路中緊急煞車，引發陳男不滿，兩人在重慶北路3段下車理論，爆發口角。

從影片可見，2車從大龍街與酒泉街口，追逐女駕駛車輛到重慶北路3段與酒泉街口，女駕駛欲右轉，等待前方公車先行右轉，發生行車糾紛車輛，便切入擋在女駕駛車前，但該車輛副駕駛竟拿出槍枝對著女駕駛車輛副駕駛座開槍，造成女駕駛副駕駛座男子「鼠蹊部中彈」，中彈的男子還下車拍打對方車子企圖理論，最後讓對方車輛闖紅燈逃跑。

對方男子竟從車上拿出改造槍枝，近距離開1槍，子彈並未穿透大腿，彈頭卡在皮膚，隨即逃逸，警方根據車牌號碼追查後逮捕因槍砲通緝中的張姓嫌犯。