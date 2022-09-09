大陸國務院總理李克強昨天（9月7日）主持召開國務院常務會議，部署加力支持就業創業的政策，拓展就業空間，培育壯大市場主體和經濟新動能；決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業信貸支持，促進消費發揮主拉動作用；部署階段性支持企業創新的減稅政策，激勵企業增加投入提升創新能力；確定依法盤活地方專項債結存限額的舉措，更好發揮有效投資一舉多得作用。

澎湃新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，這意味著在8月24日國常會部署19項穩增長接續措施後，穩增長政策進一步加碼擴圍，重點指向促進就業、提振需求、鼓勵創新和推動基建投資進一步提速。

會議指出，就業是民生之本，創業能帶就業。要貫徹黨中央、國務院部署，壓實地方責任，加力促就業創業。一是將實施留工培訓補助地區，由失業保險金結餘備付24個月放寬到18個月。將兩年內未就業畢業生、登記失業青年納入擴崗補助。對失業人員及時發放失業保險金。二是對平台靈活就業人員按規定給予社保補貼，運用專項貸款支持平台企業。三是創業擔保貸款人因疫情遇困的可展期1年還款。增加中小微企業信用貸、續貸等。四是加大對創業投資的政策支持。五是政府投資的孵化基地盡其所能免費供給初創企業場地。

澎湃新聞引述上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鍾輝勇分析，通過對失業人員的補助以及靈活就業人員的補貼，穩定就業困難群體的基本生活保障。同時，通過政策支持來扶持創業企業。

王青表示，畢業季剛剛過去，本次大陸國常會安排了多項財政貨幣政策措施，重點加大對創業、就業的支持力度，旨在控制青年失業率進一步攀升，穩定就業大局。

會議指出，需求不足是突出矛盾，要以消費和投資拉需求、促進社會投資、以投資帶消費。設備更新改造有利於增加製造業和服務業現實需求、提振市場信心。對高校、職業院校和實訓基地、醫院、新型基礎設施和中小微企業、個體工商戶等設備購置與更新新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限2年。申請貼息截至年底。相應增加貨幣政策對商業銀行配套融資的支持。同時，加大對社會服務業信貸支持，以擴消費。

鍾輝勇表示，通過增加設備更新改造等固定資產投資來帶動消費，對固定資產投資面臨資金困難的，也同時通過信貸政策來進行支持。

王青指出，「可以看到，在這一批穩增長措施中，財政政策工具箱全面打開。其中，財政貼息支持設備更新改造是今年首次推出，主要是為了支持製造業投資和社會領域投資。目前，這兩項投資增速保持較高增速，預計高增長態勢會延伸至年底，可有效對衝房地產投資下滑帶來的影響。」

會議指出，企業是創新主體，要實施階段性減稅政策支持創新，期限截至年底，這普惠公平、高效直達。今年第四季，對高新技術企業購置設備的，允許一次性稅前全額扣除並100％加計扣除；對現行按75％稅前加計扣除研發費用的，統一提高到100％，鼓勵改造和更新設備；對企業出資科研機構等基礎研究支出，稅前全額扣除。

鍾輝勇表示，創新在很大程度上決定了未來中國經濟的增長潛力，此次大陸國常會也通過階段性減稅政策來鼓勵企業創新。

會議還指出，基礎設施等事關發展和民生，要繼續用好專項債補短板。依法盤活地方2019年以來結存的5000多億元人民幣專項債限額，10月底前發行完畢，優先支持在建項目。

王青表示，這意味著第四季基建投資會進一步提速，全年同比增速達到兩位數已沒有懸念。今年基建投資提速對GDP增長的拉動率將達到1個百分點左右。

王青認為，「我們判斷，視經濟修復情況而定，接下來穩增長政策還有發力空間，第三、四季宏觀經濟增速將逐步向常態增長水平靠攏，其中四季度有GDP同比望達到5.0％左右。」