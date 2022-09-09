小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯準會（Fed）主席鮑爾周四出席華府智庫加圖研究所發表演說，直言「目前央行就是專注於採取壓低通膨的強勢作為，以避免1970年代高通膨讓社會付出極高代價的慘況重演」，鷹派說法大致與之前全球央行年會差不多，等於暗示本月稍後決策例會將再度升息3碼。

【1】鮑爾再釋鷹訊

鮑爾指出，「歷史經驗告訴我們，在對抗通膨的戰爭上絕對不能提早收手。我可以跟諸位保證，我與所有同事目前就是專注於打通膨，我們會持續升息，直到完成任務。」鮑爾在智庫加圖研究所發表的評論，是Fed本月例會前最後一次公開演說。

據芝加哥商業交易所的聯邦基金利率期貨報價顯示，目前市場推估Fed本月例會再升3碼的機率高達75％。

【2】台積8月營收首破2,000億 本季可望賺逾一股本

蘋果新機拉貨效應發威，加上新台幣兌美元匯率趨貶助攻，推升台積電8月合併營收首度突破2千億大關，達2,181.32億元，再創單月營收歷史新高。

【3】不要離場 投信董座：年底拚返萬六

受到美聯準會放鷹影響，外資大撤，台股震盪加劇。新光投信董事長劉坤錫8日指出，儘管今年市場動盪、前景不明，但未來聯準會的二次會議都「不會再有大事」，台股萬四有撐，年底可望反彈至萬六，投資人要有信心，不要離場，並且可開始定期定額逢低布局。

【4】台幣暴貶 iPhone 14台灣售價貴2千

蘋果在台北時間8日凌晨正式發布iPhone 14四款新機後，8日一早隨即與國內五大電信公司及3C通路商開會商討舖貨及訂單細節。據了解，電信三雄各自下訂15萬支iPhone 14、分批到貨，將視銷售狀況後再下單。

【5】破天荒！歐洲央行升息3碼

為了抑制通膨高漲，歐洲央行（ECB）8日宣布史無前例升息3碼，將基準存款利率從零升至0.75％，此為2011年以來最高水平，同時表示未來不排除進一步升息。而這顯示出：即便能源危機升高導致歐洲經濟衰退風險攀升，ECB依然將對抗通膨視為優先要務。