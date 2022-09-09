直播主連千毅日前涉及NFT詐騙被捕，7日凌晨被諭令20萬元交保後，神隱一天在臉書上PO文「祝大家中秋節快樂」之外，也間接透露夫妻狀況，不過先前才遭老婆娜美疑似發限動嘲諷，讓外界對兩人關係可說是霧裡看花。

YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑，接著陸續有十多人提告遭詐騙數十萬元，因此被刑事局偵四大隊搜索拘提，訊後移送新北地檢署偵辦，7日凌晨複訊後，連千毅以20萬交保，不過低調神隱1天，昨(8日)晚上7點貼出和兄弟們的合照，接著表示：「祝各位，中秋佳節快樂！連假快樂！大家大賺錢」，心情似乎不受影響。

連千毅接著在留言區陸續寫道：「中秋佳節，大家開車不喝酒，酒後不開車」、「祝福大家，中秋佳節快樂，大發財」等，其中一句「娜美買了新襯衫給我，滿好看的」，最後還附上一顆愛心，似乎透露與老婆依舊恩愛如昔，對照日前一出事，娜美疑似在限動意有所指連千毅種種行為，不過短短PO出3分鐘就刪除，讓外界對於兩人關係完全摸不著頭緒。

連千毅一句「娜美買了新襯衫給我，滿好看的」，似乎透露與老婆依舊恩愛如昔。(連千毅 （Allen）臉書)

不過連千毅被逮後，直播臉書粉專「蘭庭精品」小編先是透露他沒事，接著表示：「不是第一次被抓了，也不會是最後一次，連董關係很好每次都會有辦法平安歸來」，更強調連千毅日後會繼續開直播，畢竟「盤子永遠都會有，收入不會是問題」，此話一出令各界震驚不已，一度懷疑是否為「反串」所為。