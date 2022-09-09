氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲及美國系集模式皆顯示，「梅花」模擬路徑大致朝西北前進，由於大氣環境複雜，在台灣東部海面滯留打轉後、再轉北或西北，路徑非常分歧。最新中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」顯示，第12號輕颱「梅花」，將持續增強至中度以上；向西北前進，在宮古、石垣南方海面速度減慢、再轉北，中心移入70％的「機率範圍」仍偏大，以「梅花」目前預報資料的「不確定性」而言，尚無法完全排除對其台的威脅，應持續密切觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今起至中秋(10日)上半夜各地大多為晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率；白天微熱、夜涼如水，日夜溫差稍大，中秋下半夜(11日)起、北台灣雲量增、部分地區轉有局部短暫雨，其他各地晴時多雲；北台白天氣溫略降。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一至週四(12至15日)颱風外圍、東北風增強，迎風面(北部、東北部)有明顯降雨，背風面受影響較小。但由於「梅花」的動向，仍有很大的變化，對台灣各地天氣的影響，「不確定性」高、需持續調整。