英國女王伊麗莎白二世36年前訪問中國大陸，在西安和兵馬俑合影。（上游新聞）

英國當地時間9月8日，英國女王伊麗莎白二世在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡去世，享年96歲。1986年，伊麗莎白二世作為首位訪陸的英國國家元首，訪問了北京、上海、西安、昆明和廣州等城市。

上游新聞報導，1986年10月12日，一架插有英國皇家旗幟的專機降落在首都國際機場。機上的乘客正是英國女王伊麗莎白二世，她成為第一位訪問中國的英國國家元首。這是她在位70年期間進行的最重要的訪問之一。

「不到長城非好漢」，在北京期間，女王和丈夫菲利普親王登上了長城。長城是外國友人瞭解中國的窗口，站在位於中國北京的八達嶺長城之巔，女王遠眺群山，此時的長城彷彿一條金色的巨龍，熠熠生輝。目光所及之處，盡是墨綠的松柏、緋紅的楓葉……女王說：「我到過許多地方，中國的長城是最美麗的。」

當年10月，英國女王伊麗莎白二世參觀兵馬俑，她讚嘆：「過去我聽說過兵馬俑，也看到照片，這次親眼一看，真是驚人。」

除了故宮、兵馬俑，她還訪問了雲南昆明。據資料顯示，當時機場上飄揚著中、英兩國國旗，身穿24種少數民族盛裝的1500多名群眾奏著歡快的民族樂曲，揮動手中的花束和彩帶，女王進入市區後，在街道兩旁近萬市民的熱情鼓掌中，入住震莊賓館。

當時37歲的趙敏，作為雲南震莊賓館中餐飲部經理，負責管理女王在賓館內以及外出的飲食，據她回憶：「提前半年賓館就在準備著迎接女王的到來，在正門前專門栽種了迎客松，還在九曲橋上新建了兩座中式的亭子，服務員也專門接受了禮儀培訓。」

當時女王住的房間是按照她的習慣佈置的，並花費3個月時間，讓能工巧匠專門為女王打造了紫檀木床和梳妝台，床上精心雕刻了雙獅滾繡球，紅色的床罩上繡著雙鳳朝陽的圖案，凸顯了中國傳統文化風采。

女王訪滇第二天，一行人遊覽了西山風景區。女王登臨西山宛若「空中樓閣」的三清閣，舉目眺望煙波浩渺的滇池，鳥瞰春城，並在此設置的茶桌前品嘗了雲南普洱茶。

此後，女王乘「龍門號」遊艇遊覽滇池，並順水路來到了大觀公園。下船後沿著石橋來到近華浦核心區域，在「觀稼堂」右前方的花壇裡種下了專門從英國帶來的3株玫瑰花。

1986年10月18日，英女王伊麗莎白二世及其丈夫蒞臨廣州「白天鵝」賓館。香港富商霍英東特地贈送給白天鵝賓館一輛閃爍著湛藍光彩的三排座古董「勞斯萊斯」。接機車隊的45輛車開動起來首尾相距可以超過1公里。英女王對於那輛古董勞斯萊斯非常感興趣，為表示感謝，專門邀請白天鵝賓館的兩位司機到她的游輪參加午宴。

女王在廣州的餐飲也讓廚師煞費苦心。雖然只有六道菜，但每一道菜名都寓意吉祥如意，並飽含濃厚的浪漫主義色彩。「月映仙兔」是聞名遐邇的廣東點心拼盤；「雙龍戲珍珠」是由龍蝦和明蝦製成的蝦球；「乳燕入竹林」，則是以名貴燕窩和鮮嫩竹筍為原料配製，碟上擺有一隻以紅蘿蔔雕成的乳燕；「金紅化皮豬」即是廣東名菜烤乳豬；「鳳凰八寶鼎」是廣東有名的冬瓜煲；「錦繡石斑魚」本是一道普通的海鮮，經過妝點後顯得不同凡響。

1986年英國女王伊麗莎白二世訪華時，向時任大陸國家主席李先念贈送了一封遲到390年的信。那就是英國女王伊麗莎白一世在1596年寫給明朝萬曆皇帝的一封信。這封信表示，希望英中兩國之間貿易能得到發展。但送信的使者遭遇不幸，因而那封信一直沒有送到。

當英國女王伊麗莎白二世贈送這封信時，她對李先念主席說：「幸運的是，自1602年以來的郵政事業已經進步了，您邀請我們到這裡的信件平安地送到了，而且接受這一邀請給了我們極大的歡樂。」