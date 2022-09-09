國民黨新竹市長候選人林耕仁遭控交大碩士論文涉嫌抄襲，陽明交大日前表示受理檢舉後，將在120天內做出結論，民進黨立法院黨團總召柯建銘直接打電話給交大校長林奇宏質問「可以這樣嗎」。對此，國民黨立委林奕華認為，柯建銘此舉「坐實民進黨會以政治干預教育、會以政治介入校園！」

林奕華昨（8）日在臉書表示，新竹市前市長林智堅日前陷入雙抄襲案中，儘管案情發展有利國民黨選情，但國民黨中從無任何一位去電台大或中華大學的校長，更沒有要求兩校應限期審定，堅守黨政軍退出校園原則，更尊重校園自治鐵律，但如今柯建銘為了救新竹選情，不惜以總召身份，去電要求陽明交通大學限期審議，坐實民進黨會以政治干預教育、會以政治介入校園。

「柯總召此舉不但違背創黨精神，自打民進黨創黨元老過去的主張，更恐將民進黨選情再次推入無底深淵、萬劫不復之境！」林奕華指出，若不是媒體爆料，不會有人知道柯建銘無視「黨政軍退出校園」的底線，甚至難保柯建銘不會私下去電政治任命的教育部長、法務部長、農委會主委等人，要求所有部長必須依照民進黨的選舉節奏配合演出。

林奕華呼籲，柯建銘應勇於承認錯誤並公開道，為他自己及民進黨選情設下停損，「放過國內各大學，讓選舉回到政黨之間的競爭！」