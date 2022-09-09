25歲美國女星莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）在2017年因演出美劇《河谷鎮》中「貝蒂」一角爆紅，並與同樣參演出該劇的「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Sprouse）假戲真做，近日她首度登上《Harper’s BAZAAR》國際中文版封面，談到自己常會想假如沒有出演《河谷鎮》、沒搬去洛杉磯、父母沒支持她當演員，自己會在哪裡，「人生中每個微不足道的選擇都形塑出我們今天的樣子，但我沒有任何後悔。每次犯錯、遭受拒絕、贏得勝利、或失去摯愛，都使我成長一些──即便是那些最糟糕的黑暗時刻」。

莉莉萊茵哈特因演出美劇《河谷鎮》中「貝蒂」一角爆紅。（Harper’s BAZAAR提供）

被問到開始拍攝《河谷鎮》後成長最多的地方，莉莉萊茵哈特說「身為一位表演者，《河谷鎮》賦予了我一個能安心練功的地方。當你飾演同一個角色那麼多年，自然會面臨各式情節，並嘗試以不同的詮釋方式來應對」。拍攝的這6年來，她被迫在穩定的工作環境中找到變化並持續成長，也因此讓她對於自己日後的演出挑戰充滿自信。她主演電影《雙軌人生》日前也在Netflix上線了，首次擔綱電影女主角，莉莉表示「拍攝《雙軌人生》絕對是我人生中最棒的經歷之一！儘管這次同時擔任女主角及執行製作人，我卻感到格外自信；這不僅是因為我做好了充足的準備，所有極具才華的演員與劇組人員都更願意多花時間，坐下來細聊每個角色間的關係、以及場景安排的枝微末節」。

莉莉萊茵哈特首度登上《Harper’s BAZAAR》國際中文版封面。（Harper’s BAZAAR提供）

無論是公開自己飽受憂鬱症和嚴重的焦慮症所苦，還是大方說出自己是雙性戀，作為Z世代的榜樣，莉莉從不諱言也不後悔，目前在IG坐擁2880萬粉絲的她認為，「你必須相信宇宙正指引著你走向正確的道路，而一切終會船到橋頭自然直。我知道要不陷入悲觀的漩渦很困難，但只要我們相信一切有望轉好，心裡就會舒坦一些」，還不忘分享3個健康使用網路社群的小秘訣給大家，首先是只關注那些會啟發你或讓你心情愉快的帳號，再來是記得隱私是個美好的東西，而某些美好的時刻只需留給自己回憶就好，最後則是可以關注網路上很多討論心理健康的帳號，「如果你也受心理疾病困擾，不妨看看他們的實用建議」。

莉莉萊茵哈特期望能給予觀眾希望。（Harper’s BAZAAR提供）

而《河谷鎮》在明年將迎來最終季，莉莉說預計今年秋季開拍，並在明年夏季殺青。而過去這1年半她也如火如荼地透過自己的製片公司「Small Victory Productions」開發作品，希望能在《河谷鎮》播畢後推出新作，「我覺得世界是能夠讓我盡情揮灑的舞台。不過此時此刻我只想好好休息，把握這個夏末到處旅行、與朋友和家人聚聚，享受暴風雨再次來臨前的短暫寧靜」。