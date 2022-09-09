前立法院長王金平日前當面直指國民黨台北市長候選人蔣萬安決策圈太小、切割深藍失策，又缺論述主軸，引發議論。對此，國民黨立委李德維則認為，蔣確實該花時間去理解深藍想法，但這並不代表蔣萬安要把自己變成深藍。至於深藍會含淚投票給蔣萬安？李德維也向深藍喊話了。

蔣萬安選情始終無法拉開，許多藍營人士紛紛提出建言。立委賴士葆日前受訪時直言，以目前來說，蔣大概不太會切割深藍，至於要怎麼向中間選民拉票，則是他要考慮的。李德維則表示，蔣萬安沒必要刻意與深藍拉開距離或切割，可以先與支持者將心比心，等選上後，再與大多數人的利益做結合。

據《中評社》報導，李德維認為，正藍與深藍都是蔣萬安的支持者，蔣得花時間去瞭解大家的想法，但對一個首長來說，光譜必須放大，傾聽深藍，不代表要變成深藍。

深藍最後會含淚投票給蔣萬安？李德維直言，捨蔣萬安還能投誰？他喊話深藍，難道要期盼黃珊珊比蔣萬安更藍嗎？蔣萬安不夠深藍，蔣、黃與陳三人誰又最藍？