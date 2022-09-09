許多人都知道腦中風的徵兆，例如眼歪嘴斜、說話口齒不清、單側肢體無力都是常見症狀，但輔大醫院日前收治一名85歲的陳老先生，早上起床還和家人聊天、吃早餐，1個多小時後突然變得面無表情、無法說話，急診醫師警覺到老翁突然意識改變，雖然沒有常見的腦中風症狀，仍持續追查，最後確認為「後循環急性腦中風」。

陳老先生的家屬表示，事發當天早上7點鐘，老先生一如往常和家人聊天、吃早餐，大約8點30分左右，突然聽到老先生在房間內大叫一聲，家人急忙跑去查看，發現老先生已面無表情，而且不管問什麼都沒有回應，於是趕緊撥打119送醫，此時老先生表情呆滯不說話，沒想到在抵達醫院前、大約9點左右，老先生已經陷入昏迷。

第一時間收治病患的輔大醫院急診醫學部醫師范修平說，當遇到昏迷病人，通常會先檢查血糖，但老先生血糖完全正常，雖然沒有出現眼歪嘴斜等急性腦中風的典型症狀，但意識突然發生轉變的狀況，仍需高度懷疑是腦部血管病變。

經進一步診治和檢查，確認老先生頸部後方的基底動脈大血管完全阻塞，影響後半腦部的血液循環，進而影響意識造成昏迷。范修平直呼「真的好險！」萬一家屬沒有及時發現，晚個1、2小時送醫，錯過黃金治療時間，病人後續很有可能陷入插管、氣切，最終只能長期臥床。

輔大醫院急性腦中風團隊、神經內科醫師林柏辰表示，這種大血管完全阻塞的急性腦中風非常險惡，過去研究估計，阻塞後每分鐘將有190萬個腦細胞死亡，若沒能把握黃金3小時，病人可能終生昏迷甚至死亡；所幸急診醫師警覺性夠強，即刻啟動神經內科評估，也立即給予血栓溶解劑，加上影像醫學科與麻醉科團隊合作，及時進行緊急顱內動脈攝影術，確認腦中動脈暢通狀況。

老先生在術後意識迅速恢復，很快就能遵從醫生指令做動作，隔日情況更加穩定，在加護病房團隊的細心照顧後，短短時間就轉至一般病房，可以自由走動做復健，並笑著向醫護人員握手，感謝對他的細心照顧。

范修平提醒，除了典型的眼歪嘴斜、肢體偏癱、說話不清症狀，如果患者出現「突然意識改變」的非典型症狀，一定要在最短時間內送醫，如超過3小時黃金治療時間，預後恐怕沒有這麼理想。亦可主動告知緊急救護人員，如現場評估懷疑為急性腦中風，可考慮送往有能力緊急施打血栓溶解劑、執行顱內動脈攝影與取栓術的醫院，以把握黃金救治時間。