高科技技術進步，晶片已是兵家必爭之地，更是各國重要的戰略物資，日前美國媒體披露，台灣矽晶圓大廠環球晶今年2月在德國的投資失利後，尋求到其他國家設廠的可能，當然南韓被視為有力的競爭者之一，沒想到，在美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向環球晶打了一通一個小時的電話後，環球晶決定赴美設廠，南韓媒體分析認為，在核心技術與物資上不存在同盟關係，南韓繼電動車產業被歧視後，晶片法案成為另一個伏兵。

南韓朝鮮日報以「台灣投資南韓的50億美元 美國長官一通電話就攔胡」為題進行報導，引述華爾街日報6日訪問雷蒙多的內容，並加以分析美國的行動與南韓的角色及威脅。

雷蒙多打電話給環球晶董事長徐秀蘭邀約投資美國，當時徐秀蘭向她回應，「南韓設廠的成本只有美國的三分之一」雷蒙多馬上回應，「我們會計算看看（We will make the math work）」過沒多久，環球晶就對外宣布砸下50億美元赴美設廠的計畫。

朝鮮日報提到，有分析認為，這些行動顯示，美國為了確保未來經濟霸權的核心技術，採取了什麼程度的攻擊措施，即便是同盟關係，在先進技術的賽場上，美國也不會讓步，反而是更冷靜地計算得失。

南韓媒體之所以對美國的舉動反感，在於先前美國國會通過2022降低通膨法，將不在美國生產的電動車大廠排除在補助方案之外，這讓南韓政府與汽車界怒批是對南韓電動車的歧視，而在晶片法案中，三星與SK海力士雖然獲得補助，但限制投資大陸的條款，卻也成為難以預測的伏兵。

南韓外交部出面緩頰，強調環球晶設廠計畫從南韓改到美國，主要是廠商自己的考量，而非受到雷蒙多的影響，環球晶先前已經在南韓砸下2億美元設立2座矽晶圓工廠。