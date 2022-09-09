當地時間9月8日，英國女王伊麗莎白二世去世，享壽96歲。女王去世後，接下來英國將發生什麼？據中新網報導，

——英國女王伊麗莎白二世去世後，查爾斯王儲立即繼位成為英國國王，查爾斯的長子威廉王子已成為王位第一順位繼承人，未來他還將獲得父親授予的威爾士親王的頭銜。

——英國廣播公司(BBC)表示，當地時間9日，英國新國王和王后將返回倫敦。國王查理三世預計9日會見首相特拉斯。他還將向全國發表講話。

——英國天空新聞網稱，當地時間9日中午下議院將開會，以便議員在會議中向女王致敬，會議將持續到晚上10點。

——據英國天空新聞網、英國《衛報》、CNN報導，10日將舉行重要會議。會議將正式宣佈英女王去世並宣佈新君主。在這一天，高級議員將向查理三世宣誓。嘉德紋章官還將在宮殿陽台上宣讀公告，並鳴禮炮。

——CNN稱，接下來的幾天裡，威斯敏斯特大教堂、聖保羅大教堂和溫莎城堡的鐘聲將敲響。

——此外，英國將為女王的葬禮做準備，並逐步向新國王的統治過渡。由於女王在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡去世，因此未來幾天其遺體將被送回倫敦。

——作為君主，英女王將自動獲得由公眾資助的「國葬」資格。《衛報》稱，預計葬禮將在10天後舉行。

——《衛報》還指出，在葬禮前的第一個大型儀式活動中，女王的靈柩將從白金漢宮被抬到威斯敏斯特大廳，開始為期五天的停放儀式。在此期間，每天對公眾開放23個小時，公眾可進行悼念。「國葬」將在威斯敏斯特教堂舉行。