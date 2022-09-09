大陸福建省莆田萬達廣場一間海底撈火鍋，一名21歲的女客人與男友前往用餐時，因吃下牛肚時不慎噎到，海底撈的員工見狀立即上前急救，但還是未能挽回女子性命；對此，海底撈總公司回應「將全力配合警方調查原因，依法承擔相應責任」。

21歲正妹和男友去吃海底撈，不慎被毛肚噎死，工作人員緊急為正妹施行「哈姆立克」法急救。（翻攝自微博）

綜合陸媒報導，9月8日在福建省莆田萬達廣場一間海底撈火鍋店，1名21歲女子與男友前往用餐時，女子疑似因吃下毛肚，接著喝水時不甚噎到，當場無法呼吸，整個人瞬間癱軟，手臂呈現紫色，情狀非常危急，店內員工見狀立刻對女子施行「哈姆立克」法急救，但還是未能救回女子。

對此，海底撈回應「就餐過程突發意外，門店協助進行急救措施，也有撥打120，很遺憾未能挽回生命，將全力配合警方調查原因，依法承擔相應責任」。

萬達廣場工作人員表示，海底撈已經暫時關閉。將和死者家屬協商賠償事宜，會在雙方達成協議後，再重新開業。