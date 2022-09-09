國民黨台北市前議員羅智強2日表示「鄭重考慮參選總統」，引發熱議。羅今日正式發布「總統宣言」，表示他當總統會廢除數位東廠部、嚴懲政府養網軍，必定導正這種「民主開倒車」的歪風。此文發出後不到1小時即獲得超過1萬個讚，迴響極度熱烈，大批網友表達力挺。

羅智強今日早上6時55分在臉書發文，鄭重宣布：「我當總統，廢除數位東廠部，嚴懲政府養網軍。」羅表示，民進黨執政下的台灣，網軍氾濫，在網路上帶風向、影響輿論、顛倒是非，這些網軍幾乎都和民進黨有關，大家還記得林秉樞、楊蕙如、林瑋豐、政院做圖小編嗎？這全都和民進黨有關係，一個執政黨，竟然用政府資源養網軍攻擊自己的國人和不同政黨的競爭對手，這種政黨有資格執政嗎？

羅智強指出，蔡政府現在又成立了數位發展部，編制員額600人，預算竟然高達211億，等於平均一人花3000萬，數發部到底在做什麼政府也說不清，而約聘職竟高達300人，不拘學經歷、不用考試就可以進數發部，這300人是做什麼的？莫非是做網軍？這根本就是數位東廠。

對此，羅智強痛批，民進黨網軍治國，利用網軍影響國內輿論，甚至用網軍攻擊國人與不同立場的人，這使民主崩壞、讓台灣民主開倒車，「所以，我當總統，就要導正這種歪風，廢除數位東廠部，嚴懲政府養網軍。」

這篇文章發出不到１個小時，便吸引超過１萬人按讚、破530則留言，迴響相當猛烈。網友紛紛表示：「太狂了！直接發布總統宣言！強哥就是強！」「不僅廢東廠，還要把他們一切黨產充公，並強制要求黨政軍退出媒體跟校園」、「民進黨不倒 人民生活會不好」、「台灣的是非觀念整個都被民進黨網軍玩掉，為了我們的下一代，一定挺你」、「強哥加油，國家需要您！」