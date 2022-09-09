英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於當地英國時間8日駕崩，享耆壽96歲，近年以英國王室歷史為主題的Netflix影集《王冠》（The Crown）目前正在趕拍第5季，得知伊莉莎白二世過世，統籌彼得摩根（Peter Morgan）稍早發表聲明表示，《王冠》是一封給女王的情書，目前不打算增添或變動目前開拍的內容，劇組決定暫時停拍，表示對女王的尊重。

總計分為六季的《王冠》自2016年開始播出，第一、二季時年輕的女王由克萊兒芙伊（Claire Foy）飾演，評價極好，為她獲得金球獎劇情類劇集最佳女主角、美國演員工會獎最佳戲劇影集女演員、黃金時段艾美獎劇情類最佳女主角；第三、四季則由奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）接棒演出，也使她奪下第77屆金球獎劇情類影集最佳女主角獎、第73屆黃金時段艾美獎最佳劇情類影集女主角獎，而如今在趕拍的第五、六季，則由曾在《哈利波特》電影中飾演恩不里居的伊美黛史道頓（Imelda Staunton）飾演老年版的女王。

克萊兒芙伊（Claire Foy）、麥特史密斯（Matthew Robert Smith）在《王冠》第1、2季飾演伊莉莎白二世跟菲力普親王。（圖／達志影像）

《王冠》播出後，不僅口碑和人氣都超乎想像，自然也令人好奇英國皇室的反應，2020年英國文化大臣奧利弗道登（Oliver Dowden）受訪表示，《王冠》是部製作精美的「虛構作品」，一度要求Netflix應該在片頭註明與史實無關，但Netflix打臉拒絕。而在第三、四季中飾演女王丈夫菲利浦親王托比亞曼齊司（Tobias Menzies）曾在劇中呈現親王狂傲、甚至和芭蕾舞者曖昧的一面，當時托比亞曼齊司受訪表示，願意接受大家的批評，「身為演員，我的工作是努力呈現角色的複雜面」，也可見王室當時並未干涉或介入劇本及拍攝。

《王冠》第3、4季的伊莉莎白二世與菲力普親王則由奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）和托比亞曼齊司（Tobias Menzies）演出。（圖／達志影像）

而《王冠》第4季提及黛安娜王妃、查爾斯王子、卡蜜拉的三角戀，其中也演到威廉和哈利王子的童年，對當事人而言無疑是揭開傷口，近年負責撰寫哈利王子離開王室傳記的作者奧米德史柯比透露，知道哈利有看《王冠》第4季，「但他的助理說，就算哈利會追劇，他也會跳過講到他的部分」。

去年黛安娜王妃生前好友珍美瑪罕（Jemima Khan）受訪表示，自己本來以顧問身分受統籌彼得摩根邀請加入第5季劇本寫作，「但劇組沒有尊重處理部分情節」，導致她決定憤而退出第5季的劇本製作，令外界好奇會拍攝到哪段敏感劇情。而今《王冠》的真實主角伊莉莎白二世駕崩，外界推測未來可能會被收錄在《王冠》第6季的劇情中，但彼得摩根受訪表示，目前沒有更動劇本的打算，劇組已經緊急停拍，以靜默來表達對女王及皇室的尊重。