大陸廣西民族大學東協學院副院長葛紅亮9日在大陸《環球時報》撰文指出，今年是中國東協全面戰略夥伴關係開局之年，作為中國與東協國家高品質共建「一帶一路」過程中的傳統優勢領域近期，基礎設施建設頻傳。8月中旬，菲律賓交通部宣布正式重啟中資貸款交通項目相關談判，涉及菲國鐵路南線長途鐵路、蘇比克—克拉克鐵路等重大專案；9月初，「一帶一路」倡議和中國印尼合作指標性專案之一雅萬高鐵再傳訊息，量身訂製的高速動車組和綜合檢測列車順利運抵印尼；同期，已開通9個月的中寮鐵路成為地區互聯互通和區域經濟合作新引擎，國際貨運總值成功突破100億元（人民幣，下同）。

葛紅亮表示，面對東協國家持續高漲的基礎設施建設需求，中國在提出和推動高品質共建「一帶一路」過程中一直給予積極回應。2013年，中國提出「一帶一路」倡議之初，設施聯通就成為「五通」內容之一，互聯互通更是共建「一帶一路」的一項重點內容。隨後籌建的亞洲基礎設施投資銀行，更是專門設立絲路基金以支持互聯互通建設。

2019年中國和東協發布關於「一帶一路」倡議同《東協互聯互通總體規畫2025》對接合作的聯合聲明，正式簽署相關諒解備忘錄，進一步明確要加強中國和東協的戰略對接，這進一步促進了中國支持東協基礎設施建設融資，加強鐵路、公路、港口、機場、電力、通信等方面的互聯互通合作。

葛紅亮稱，2021年11月，中國東協建立對話關係30周年紀念峰會舉行，中國和東協正式建立「全面戰略夥伴關係」，高品質共建「一帶一路」同東協印太展望加強合作的共識加強，勢能升級。高品質共建基礎設施由此構成夯實中國東協全面戰略夥伴關係的重要基礎。

葛紅亮強調，有需求，有回應，中國和東協國家在高品質共建基礎設施頻傳同時，也還需要進一步審視，高品質基礎設施建設合作過程中，面臨的一些挑戰。比如，債務、勞工、環保等地區內的問題需要得到持續關注；再如，美國等挑動大國戰略競爭對中國東協高品質共建基礎設施施加影響，美日澳等國不僅各自面向地區提出相關基礎設施建設架構，還試圖在「印太戰略」「印太經濟架構」以及「藍點網路」等小圈子規畫下將基礎設施作為對抗中國的「支柱」，這些做法對中國東協基建合作的負面作用不容小覷。本著開放共贏的態度和原則，高品質共建基礎設施將繼續助力夯實中國東協全面戰略夥伴關係。