在位70年的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，享耆壽96歲，而查爾斯王儲繼位成為英國國王。資深媒體人趙少康今(9日)聽聞此訊不只震驚，也感嘆「這象徵著一個世代的結束」，他更回憶起過去到非洲肯亞旅遊時，有一晚住在樹屋裡，當地有名的歷史故事是正是關於這位女王。
趙少康透露，十幾年前到非洲肯亞旅遊，有一晚住在樹屋裡，當地有名的歷史故事是：伊莉莎白二世曾住過這個樹屋，在上樹屋時她是公主，下樹屋時她是英國女王。
趙少康表示，伊莉莎白二世一生始終享有民眾的高支持度，每一位曾和女王共事的英國首相，也都給予她極高的評價，她帶領英國走過二次大戰的殘暴，也讓英國走向去殖民化的歷史進程，不僅是英國團結精神的象徵，更是具有重要歷史定位的君主。
趙少康指出，伊莉白二世以「我必須被人民看見，才能被相信」的精神以身作則，用謙和、真摯的風格樹立良好的政治家典範，值得後世尊崇，她的逝去我們同感悲傷，願女王安息。
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