截至2021年底，中國核電站分布圖。（圖源：中國核能行業協會）

據《第一財經》8日報導，位於廣東省陸豐市的陸豐核電項目5號機組當天正式開工，總投資近200億元人民幣。今年4月，大陸國務院同時核准了陸豐核電項目5號和6號機組；據官方資料，目前6號機組也已做好開建準備。

報導稱，這是自2008年以來，大陸國務院再度一次批准6台核電機組，或標誌中國的核電工業全面提速。這6台均為三代核電機組，分別是浙江省三門核電項目二期2個機組、山東省海陽核電項目二期2個機組和陸豐核電項目2個機組。

中國商業核能元年可以被定在1987年，廣東省大亞灣核電站開工建設之年。這是中國第一個盈利的核電站，主要向人多地少的香港出口能源。大陸國內許多核能企業名稱中含有「廣」字，原指廣東，即中國商業核能的發源之地。

中國國務院在2007年正式批准了《國家核電中長期發展規劃(2005-2020年)》，規劃2020年實現核能裝機量達40吉瓦，佔能源供應4％的目標，標誌著中國核電發展進入了新的階段。

此後，核能發展進一步加速，以至於政府多次抬高目標。在2008年，時任大陸發改委副主任兼首任國家能源局局長張國寶在該規劃的基礎上，宣佈將在2020年實現核能佔大陸全國能源供應的5％；據中國廣核集團的專家，這意味著2020年核能總裝機量將達70吉瓦。為了避免核能發展過熱帶來的潛在負面影響，大陸國務院辦公室在2011年1月專門「設上限」，表示2020年核能裝機量不應超過100吉瓦，「以避免燃料、設備和工人短缺」。

然而，2011年3月日本福島第一核電站事故爆發，使核能的風險成為社會關注的焦點，全世界核能發展進程遭到扭轉，此前對核能相對樂觀的中國遭受的影響尤為顯著。一時間，中國社會對核能的態度急轉而下，國內多地甚至因擔憂核洩漏的影響而發生「搶鹽風波」。當月16日，大陸國務院宣佈停止審批核電站項目，並要求對全國核設施進行綜合安全檢查。此外，大陸國務院最終沒有正式將核能目標上調，維持原計劃中的2020年40吉瓦和能源供應4％的目標。

在2012年，大陸國務院宣佈恢復核電站的建設，大陸環保部也表示中國的核電戰略將繼續，但是考慮到輿論上對於核電的擔心，以及更高的安全要求（至少需為「第二代＋」），核電站的建設速度一直未能全面恢復，接下來幾年每年批准的核電機組不超過4台。在2021年，中國的核能裝機量達54吉瓦，位列世界第三，約佔大陸全國能源供應的5％。

隨著多方對氣候變化問題的日益關注，碳排放極低的核能再次步入了人們的視線，被認為是一個能夠穩定供電的火電站「替代品」，且不會產生細顆粒物等常規污染物。2018年10月，大陸國家發展和改革委員會能源研究所表示，如果中國要實現巴黎氣候協定的全球升溫控制於1.5°C以下的目標，那麼到2050年，中國的核電裝機容量必須增加到554吉瓦，而核電在中國能源結構中的比例需從4％增加到28％。

自大陸2020年提出「2030碳達峰、2060碳中和」以來，大陸國內多個低碳能源行業都突飛猛進，核能行業也充分享受到了紅利。同年11月27日，中國核工業集團及中國廣核集團聯合研發的第三代壓水堆核電站技術方案「華龍一號」在福清核電站5號機組首次併網發電；陸豐核電項目就是採用「華龍一號」技術方案。該方案由中國自主研發，核心零部件均已實現中國製造，是中國首個向國際多國出口的核能技術。

中國不是唯一因日本福島第一核電站事故而擔心核能風險的國家；此事對部分其他國家的影響其實更大，因此中國在建機組裝機容量得以即使在過去幾年的「低谷期」保持全球第一。事故發生的日本在2011年迅速將大部分核電站停運，德國也宣佈將在本世紀20年代徹底停止所有核電站的運行；其他國家也均對核能持更為負面的態度。

然而，隨著俄烏戰爭造成能源價格的暴漲，加劇了全球能源危機，世界多國被迫重新考慮核能。德國政府官員表示，計劃推遲關閉最後三座核電站，以應對今年冬季可能出現的能源短缺。日本在8月表示，將探索和建設下一代反應堆，同時也在推動重啓更多閒置的核反應堆。韓國同時也在準備著，韓國總統希望核能發電能佔到總發電量的30％。

而在大陸國內，今年以來，廣東、廣西、福建、海南、江蘇、山東、遼寧等地紛紛將核電寫入當地經濟發展規劃，並列為2022年工作重點之一。8月29日，大陸工信部、財政部、商務部等五部門聯合印發的《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》提出，通過5-8年時間，電力裝備供給結構顯著改善，核電裝備滿足7000萬千瓦裝機需求，進一步加快三代核電的批量化，加速四代核電裝備研發應用。

放眼未來，中國已在多個方面實現核能技術突破。目前，處於安全、運輸成本和當地經濟、能源結構情況等考慮，中國絕大多數核電站都沿海而建，陸豐核電站也不例外。2021年，甘肅武威釷基熔鹽堆進行了試運行；液體熔鹽堆採用高溫熔鹽作核燃料，燃料已經融在了液體中，既降低了爆炸性熔毀的風險，又能在破口情況下迅速凝固，防止事故進一步擴展。同年12月20日，全球首座第四代的球床模塊式高溫氣冷堆核電站——山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站示範工程送電成功。