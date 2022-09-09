果粉引領期盼的全新iPhone 14系列預計9月16日登台開賣，電信業蘋果大戰開打，電信三雄資費也紛紛出爐，在特定資費下，電信業系列部分機款有0元購機方案，另外，以預約狀況來說，iPhone 14Pro為目前最受歡迎機款。

中華電(2412)精采5G月繳1399元，搭配購機方案(36個月)，iPhone 14 Pro Max(128GB)專案價21,300元、iPhone 14 Pro (128GB) 17,300元入手、iPhone 14 Plus(128GB)專案價14,300元、iPhone 14(128GB) 10,300元帶回家。另外，搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2000元、VIP最高折5000元等優惠，頂規旗艦iPhone 14 Pro(128GB)，即可0元入手(36個月)。中華電也同步宣布全新Apple Watch購機資費，申辦指定資費，Apple Watch Series 8和Apple Watch SE 0元起。

中華電表示，昨(8)日下午3點開放網路門市預約iPhone 14全機型，5分鐘內預約額滿，依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買的機型為頂規旗艦新機iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max高達8成，以容量512G最多，佔4成。其中，最受果粉青睞機型前三名皆為新色深紫色，分別是「iPhone 14Pro 256G」、「iPhone 14Pro Max 256G 」及「iPhone 14 Pro Max 512G 」最受果粉期待。

台灣大(3045)5G專案月付1599元、綁約48個月，iPhone 14(128GB)就能0元帶回家，且台灣大預購iPhone 14系列只需預繳3000元訂金就能登記，並享優先取機的權利。預購用戶於正式開賣後至10月31日前，申辦台灣大1399元以上指定專案購買iPhone 14系列，送最高3000元momo幣，網路門市在9月30日前申辦指定專案搭購iPhone 14系列，額外加碼1000元momo幣，再抽3萬元新機。

遠傳(4904)5G資費方案、月付1599元，iPhone 14就能0元起帶回家， iPhone 14 Pro也只要6300元起，且除了網路門市線上預約最高賺4,000遠傳幣外，還有VIP續約最高再折5000元、舊換新加碼折1000元。

遠傳指出，iPhone 14預約情況熱烈，昨日開放預約登記，5分鐘內就湧入破萬人進站，截至昨下午４時為止，本次全新登場新色深紫色堪稱人氣王，獲得5成以上預約用戶指名，其中iPhone 14 Pro系列最受歡迎，佔預約量達8成，整體預約量較前一代iPhone 13雙倍增加。