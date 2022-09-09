岡山燕巢警方協助長輩脫困。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市一團年齡超過300歲的長輩團日前駕駛轎車到燕巢區金山里養女湖一帶時，車輪陷入泥濘導致動彈不得。由於同行乘客79歲史姓男長者、廖姓男長者等人身體不適，請求警方協助。警方獲報，到場協助4名長者脫困。

岡山警分局燕巢分駐所於9月6日中午接獲報案，72歲黃姓女子駕駛自小客車，行經燕巢區金山養女湖一帶時，車輪陷入泥淖導致動彈不得。由於同行乘客史姓男長者、廖姓男長者及另一名黃姓婦人等人年事已高且身體不適，擔心可能發生意外，請求警方協助。

燕巢分駐所副所長王永豐獲報後會同巡邏員警到場查看，經過一番搜尋後，終於在三八嶺惡地附近道路上找到受困車輛，順利將車內4人救出。其中最年長的廖男已有90歲高齡，最年輕的駕駛黃女也有72歲，所幸皆無大礙。

警方調查，當時這個長輩團原本計畫前往燕巢區泥火山一處土雞城用餐，因對山區路況不熟悉，日前又遭受強颱「軒嵐諾」豪雨影響，使得山路多處出現積水，黃女一時不慎，1車4人一起受困於泥沼當中。所幸警方及時給予協助，否則酷熱難耐，如果再多待一會兒恐造成脫水等狀況。

警方也呼籲，山區道路路況多變，用路人應事先做好行程規畫，如遇有路況不明等情形，切勿貿然通過，以避免發生意外事故。