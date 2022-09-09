國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出長照政見，民進黨台北市長參選人陳時中昨諷蔣萬安過去在立院為衛環委員會召委，卻拋出門外漢政策，令人訝異。蔣萬安今天回嗆，陳時中才是長照悲歌最應該被究責的對象。

蔣萬安今天一連安排7個北投行腳行程，上午到北投市場掃街時受訪痛批，陳時中才是長照悲歌最應該被究責的對象，台北市長照覆蓋率是六都之末，對於長輩的照顧應該積極突破相關法規的限制，才能解決問題。

蔣萬安說，如果只是限於舊有框架、行政包袱，那永遠城市沒辦法進步、問題沒辦法解決，他強調自己專業、年輕、有活力、沒有行政包袱、有國際觀，才能真正解決台北市民現在所面臨要面對的問題，包括長者長照的問題，年輕人如何敢生、願意生、養的起，這些問題他都端出政策牛肉，突破法規框架來真正解決市民朋友的問題。

另外，台北市長無黨籍參選人黃珊珊已簽署5家媒體的辯論意向書，蔣萬安認為，市政是需要扎扎實實傾聽市民的需求、疊出政策牛肉、端出解方，為市民解決問題，他也簽署市選委會、媒體舉辦的辯論，他會在剩下的時間透過辯論會方式，大家好好理性討論相關市政政策。