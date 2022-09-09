明天就是中秋節！一名網友分享，在廣場上看到小劇場，看了半天沒看懂，直到「兔子」出場以後，原PO才驚覺這是在演「嫦娥奔月」，但是因為場景與道具實在太陽春，身穿白衣的嫦娥吊著鋼絲前進卻卡到不行，為整部劇增添了莫名的陰森感，也讓上千人笑歪直呼，希望后羿能射下嫦娥。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，不少小朋友聚在廣場上看表演，其中一幕是一個身穿白衣的嫦娥吊著鋼絲從天而降，畫面看上去有點詭異，直到兔子在舞台上迎接，他才驚覺這竟然是齣「嫦娥奔月」的故事劇場。

從影片的畫面中可見，吞下丹藥飛往月球的嫦娥，本應該仙氣飄飄，但疑似是製作組的道具不夠，因此嫦娥就這樣在空中慢慢地晃動，乍看之下有點恐怖。

影片引起網友熱烈討論，不少人看完以後笑到快斷氣。「嫦娥長這樣，吳剛就不會砍樹了會先砍她」、「這群小朋友心裡的陰影面積已經覆蓋了整個月球」、「希望后羿能射下嫦娥」、「原來是中秋節，還以為是中元節」。