國軍高雄總醫院屏東分院又出包！有護理師投訴，更衣室遭某醫師裝密錄器，但院方卻遲遲不給交代，目前已有2名護理師為此離職，已報案希望司法還公道；對此，警方表示，全案已在2日依妨害秘密罪嫌函送偵辦。

護理師投訴指出，6月17日1名護理師上完大夜班後，在5人共用的更衣室發現冷氣上方遭裝密錄器，趕緊通報院方，而後得知密錄器為某位醫師所有，不料醫師自稱他的密錄器不見很久後，主管竟然把密錄器還給醫師。

護理師無奈道，她們掌握的資料沒有更衣影片，只有更衣室空景，以及醫師在自己辦公休息室拿著手機、對著密錄器調整鏡頭角度的畫面。

「院方都沒有給交代！」護理師怒訴，案發至今，欠她們一個道歉，沒人告訴她們密錄器何時裝的？誰裝的？是否有更衣影片遭遠端刪除？她們為此經常做惡夢，已有2名護理師因而離職。

不堪其擾的護理師已在7月中旬向警方報案，而院方則指出，在接獲同仁反映與了解實況後，即啟動行政調查，針對辦公區等場域實施針孔偵測，都無異常，另也對男女更衣室增設門禁設備與門口監視。

此外，院方也針對內部管理開檢討會，另安排同仁座談，說明處理流程，並關切相關人員工作及身心狀況，目前與警方持續保持聯繫，了解案件處理進度，並隨時留意同仁工作及身心狀況。

警方表示，全案已在2日依妨害秘密罪嫌函送，並呼籲大眾若遇有密錄器、疑似偷拍等情節，因涉及刑事的妨害秘密罪，請在發現的第一時間報警處理，謹慎保全證據。