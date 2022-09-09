大陸鐵路中秋小長假運輸今日啟動。據澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司今天（9日）表示，自9月9日至12日為期4天的假期，預計大陸全國鐵路日均發送旅客556萬人次。

國鐵集團客運部負責人介紹，今年中秋小長假，鐵路客流總體平穩，以探親流、旅遊流、短途流為主，鐵路部門將高效統籌疫情防控和運輸組織，靈活安排運力，精準滿足旅客節日出行需求，努力創造平安健康、溫馨舒適出行環境。

一是強化疫情防控措施。嚴格落實大陸國務院聯防聯控機制、首都嚴格進京管理聯防聯控機制工作要求和國家第九版疫情防控方案，加強站車疫情防控，強化進出站測溫驗碼、通風消毒、分散候車等措施，規範設置列車隔離席位，推廣無接觸式服務，妥善做好應急處置工作，嚴防疫情通過鐵路傳播。通過鐵路站車廣播加強宣傳提示，引導旅客全程佩戴口罩、減少人員聚集、做好自身健康防護，讓旅客出行更加安心放心。

二是精準靈活安排運力。根據12306客票預售和候補購票數據，科學分析旅客出行需求，實施「一日一圖」，動態安排旅客列車開行，精準匹配運力和需求。密切關注各地疫情防控政策調整情況，針對受疫情影響不同的省際、城際、市域，差異化採取運力供給策略，做好非風險區域運力增配，對部分熱門線路採取動車組重聯運行、普速客車加掛車輛等措施；針對突發客流，及時啟用熱備車組，充分滿足旅客出行需求。

三是做好站車旅客服務。加大清潔、餐飲、供水等基本服務保障力度，根據客流情況動態調整進出站安檢、驗票通道，減少旅客排隊等候時間。做好老幼病殘孕重點旅客服務，強化線上預約管理，提升線下響應效率，提供綠色通道和愛心服務。加大運輸服務資訊發佈力度，及時公佈增開、停開列車等信息。加強與公交、地鐵、出租車等市政交通接駁，打通出行服務「最後一公里」。

按照大陸國務院聯防聯控機制規定，2022年9月10日至10月31日，旅客進站乘車需持48小時內核酸陰性證明，請廣大旅客提前做好相關準備，配合鐵路部門落實站車防疫措施，旅途中請做好個人健康防護，共同維護安全健康旅行環境。