民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成員包括多位行政首長子女，「綠二代」色彩濃厚，但陳時中卻稱不知道自己競選團隊成員的工作內容。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，他很驚訝，為什麼陳時中對競選團隊被公布氣的跳腳，到底有什麼不可告人？或者對自己團隊這麼沒信心？

蔣萬安表示，他很驚訝，為什麼陳時中對競選團隊被公布氣的跳腳，到底有什麼樣不可告人，或者陳時中對團隊這麼沒有信心，他自己的團隊之前也被媒體揭露過，都可以供外界公評檢視。

蔣萬安也質疑，陳時中不管是疫苗採購合約要封存30年、高端疫苗效力也說不清楚，陳時中所講的公開透明卻是黑箱作業，要塗黑、遮蓋，掩蓋相關的事實嗎？

他指出，接下來大家就是好好的端出市政牛肉讓市民檢視，勤走基層、深入民眾，他前天去東區商圈，晚上也到了酒吧，就是站在市政發展的角度，跟在地商圈協會的理監事交換意見，大家提出很多振興商圈建設性的意見，他諷陳時中可能一直在改變人設，還找不到方向，陳轉變人設是為了自己，但他是為了這座城市的進步。

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