為了搶回自己的商標註冊權，獨行俠球星東契奇連自己母親都要告！目前正在歐洲男籃錦標賽帶領斯洛維尼亞挑戰衛冕霸業的東契奇，跟《紐約時報》資深記者史坦證實，為了要回自己的「LUKA DONCIC 7」商標權，他已經正式提告自己母親蜜爾珍。

東契奇在自己的菜鳥球季，也就是2018年11月同意自己母親蜜爾珍用他的全名註冊商標，根據他的律師透露，東契奇為了要回這個全名註冊商標，跟蜜爾珍進行多次協商，卻始終遭到拒絕，去年7月東契奇提出書面資料，表示他將取消自己的同意權。

結果蜜爾珍的態度依舊強硬，讓東契奇只好在美國時間7日起訴自己母親，希望藉由法律途徑要回商標權，東契奇透過聲明表示，「當我成為一名球員或一個人成長之際，我對自己的未來充滿期待，控制我自己的品牌且專注回饋我的社區，這對我很重要。」

無論如何對自己母親採取法律手段，都會影響到東契奇的個人形象，幸好這些場外糾紛並未影響他在歐錦賽的場上表現，他在8日出戰法國，雖被對方打傷眼角，仍然拿下47分、7籃板及5助攻，帶領斯洛維尼亞擊退法國，順利以預賽分組第1晉級16強。