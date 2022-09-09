據大陸國家統計局今天（9日）發布消息，2022年8月份，全國居民消費價格CPI同比上漲2.5％。其中，城市上漲2.4％，農村上漲2.7％；食品價格上漲6.1％，非食品價格上漲1.7％；消費品價格上漲3.7％，服務價格上漲0.7％。1­­—8月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.9％。

8月份，大陸全國居民消費價格環比下降0.1％。其中，城市下降0.1％，農村下降0.1％；食品價格上漲0.5％，非食品價格下降0.3％；消費品價格下降0.2％，服務價格持平。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

8月份，食品煙酒類價格同比上漲4.5％，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約1.24個百分點。食品中，鮮果價格上漲16.3％，影響CPI上漲約0.28個百分點；畜肉類價格上漲10.1％，影響CPI上漲約0.32個百分點，其中豬肉價格上漲22.4％，影響CPI上漲約0.30個百分點；鮮菜價格上漲6.0％，影響CPI上漲約0.12個百分點；糧食價格上漲3.3％，影響CPI上漲約0.06個百分點；蛋類價格上漲1.7％，影響CPI上漲約0.01個百分點；水產品價格下降0.5％，影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。其中，交通通信、其他用品及服務、教育文化娛樂價格分別上漲4.9％、2.2％和1.6％，生活用品及服務、醫療保健價格分別上漲1.3％和0.7％，衣著、居住價格均上漲0.6％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

8月份，食品煙酒類價格環比上漲0.4％，影響CPI上漲約0.10個百分點。食品中，蛋類價格上漲3.1％，影響CPI上漲約0.02個百分點；鮮菜價格上漲2.0％，影響CPI上漲約0.04個百分點；畜肉類價格上漲0.6％，影響CPI上漲約0.02個百分點，其中豬肉價格上漲0.4％，影響CPI上漲約0.01個百分點；鮮果價格下降1.0％，影響CPI下降約0.02個百分點。

其他七大類價格環比三漲兩平兩降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲0.3％、0.1％和0.1％；居住、生活用品及服務價格均持平；交通通信、衣著價格分別下降1.7％和0.2％。