擁有比利時混血的大陸網紅錫蘭Ceylan，過去拍片批評上海封城狀況，因此打開知名度，在Youtube超過88萬訂閱的他，逃離上海後曾計畫來台旅遊45天；不料出發前狠酸「台北房子品味太差了」，在網路引發論戰。後來錫蘭終於抵台，哪料今日拍片透露，有觀眾傳訊稱朋友癌症末期請他幫忙，結果熱血協助似乎反遭惡作劇。

錫蘭9日透露收到台灣觀眾的私訊，對方說「他的朋友癌症末期，唯一的願望是希望和錫蘭合照」，見有人需要幫忙便義不容辭答應，想藉此帶粉絲一起玩，還能拍癌症主題影片，於是詢問目前居住城市和年紀。目前人在台南的他，一聽到人家住在嘉義，甚至開口「如果你癌末朋友願意來的話，我願意幫他付車費」。

錫蘭想和對方癌末朋友一起喊「fuck cancer」 ，以擊退病魔。(圖/ 錫蘭 Youtube)

錫蘭和觀眾本已要約好在台南和癌末粉絲見面，結果卻令他崩潰。(圖/錫蘭 Youtube)

不料錫蘭下次聯繫該名觀眾，卻看到對方傳訊：「我今天被叫去上班，可能沒辦法了」，錫蘭見狀依舊很有誠意，表示可去嘉義找癌末粉絲，想不到對方卻立刻拒絕了他。事後撥電話也沒有接通，讓錫蘭崩潰大喊「我不相信人會這麼過分，我覺得非常尷尬，因為我還曾為此相當感傷。」，詢問朋友都說應該是惡作劇。

錫蘭試圖聯繫觀眾未果，崩潰詢問朋友都說是惡作劇。(圖/錫蘭 Youtube)

錫蘭這段影片一上傳後，吸引網友表示意見，「不能完全相信別人是很重要的課題，畢竟人身安全不能有個萬一」、「可能受到這兩天事情的影響，錫蘭的南部行看起來不太快樂」、「看很多外國YouTuber大多讚美台灣的好，沒有真的去分享台灣的不好，你很實在」、「每個國家的文化大都是很多元的，總有你愛跟不愛的人事物，就只能盡量接近喜愛的人事物，享受快樂的時光囉」。