林口警分局於中秋連假前一晚上21時起，為確保轄區夜間治安、交通穩定並強力取締酒駕、噪音改管車，確保疫情穩定，經分析評估後，擇林口及泰山區治安與交通要點，具體規劃區域性擴大臨檢及取締酒駕、噪音改管車勤務，統合優勢警力實施威力掃蕩，全面掃除所有危害治安、交通與疫情因子，展現警察貫徹打擊犯罪決心，確保民眾中秋連假的安全。

經了解本次擴大臨檢期間共計查獲竊盜案1件1人、公共危險2件1人、告發交通違規42件、通報排氣管改裝噪音車4件。另針對防疫工作，著力於臨檢盤查居家檢疫身份者，共計192人次，透過強力臨檢與取締，期能有效嚇阻居家隔離與檢疫者，切勿違反防疫規範，違者將依法送辦，絕不寬貸。

林口警分局於中秋連假前一晚上21時起強力取締酒駕、噪音改管車，確保疫情穩定，掃除治安因子，確保連假安全。(林口分局提供)

分局長陳忠龍表示，中秋節連假期間，除實施掃蕩勤務，亦特別評估轄區景點、賣場等以往假期人車最多的地點，規劃重要路口、路段的交管勤務，期望遊客能在交通順暢之下，盡情遊憩各景點，警方也會因應車流狀況，隨時因應調整，確保民眾行的安全。另外，於夜間規劃區域性擴大臨檢，針對重要治安與交通要點等，以臨檢路檢交叉執行模式，清查轄區KTV、養生館、汽車旅館、釣蝦場等行業，有效穩定治安與交通，尤其針對酒後駕車的取締，統合優勢警力封鎖重要路口，實施強悍執法，擴大打擊效能，壓制不法氣燄，期能營造優質生活環境。