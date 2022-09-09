美國聯邦存款保險公司（FDIC）周四（8日）公布，美國銀行業第二季整體獲利季增7.8％至644億美元，原因在於利息收入攀升，得以抵消不斷增加的貸款損失準備金。

但與去年同期相比，美國銀行業第二季獲利下滑8.5％。FDIC代理主席葛倫柏格（Martin Gruenberg）指出，銀行業持續面臨極大的下行風險，原因包括通膨飆漲、市場利率調升過快與地緣政治風險等。

葛倫柏格指出：「這些不利因素可能拖累美國銀行業獲利、削弱信用品質，並限制未來幾個月貸款動能。」