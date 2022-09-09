丹麥央行周四（8日）決議將基準利率調升3碼（75個基點）至0.65％，結束近十年的負利率時代，此為該央行兩個月來第二度升息。

繼歐洲央行（ECB）升息3碼後，丹麥央行跟進相同升幅，將利率從負0.1％升至0.65％。與他國央行不同，丹麥央行主要任務在於維持匯率穩定。經濟學家表示，丹麥升息舉動有助於令該國過熱經濟降溫。

丹麥於2012年成為全球首個實施負利率的國家。在該國央行調升利率後，全球仍實施負利率的國家僅剩日本與瑞士兩國。