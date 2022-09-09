丹麥央行周四（8日）決議將基準利率調升3碼（75個基點）至0.65％，結束近十年的負利率時代，此為該央行兩個月來第二度升息。
繼歐洲央行（ECB）升息3碼後，丹麥央行跟進相同升幅，將利率從負0.1％升至0.65％。與他國央行不同，丹麥央行主要任務在於維持匯率穩定。經濟學家表示，丹麥升息舉動有助於令該國過熱經濟降溫。
丹麥於2012年成為全球首個實施負利率的國家。在該國央行調升利率後，全球仍實施負利率的國家僅剩日本與瑞士兩國。
丹麥央行周四（8日）決議將基準利率調升3碼（75個基點）至0.65％，結束近十年的負利率時代，此為該央行兩個月來第二度升息。
繼歐洲央行（ECB）升息3碼後，丹麥央行跟進相同升幅，將利率從負0.1％升至0.65％。與他國央行不同，丹麥央行主要任務在於維持匯率穩定。經濟學家表示，丹麥升息舉動有助於令該國過熱經濟降溫。
丹麥於2012年成為全球首個實施負利率的國家。在該國央行調升利率後，全球仍實施負利率的國家僅剩日本與瑞士兩國。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。